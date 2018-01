Puxadores empregam praticidade e reforçam estilo da decoração

Como chique mesmo é ter por toda a casa marcas da personalidade dos moradores, em uma espécie de autorretrato, as minuciosidades vêm ganhando espaço nos projetos de arquitetura e design, provando que a diferença está mesmo nos detalhes. Na lista, entre objetos decorativos e peças afetivas, os puxadores chamam a atenção, seja pelas linhas retas e formas torneadas ou pela grande diversidade de acabamentos, como latão, aço escovado, cromo acetinado, vidro, madeira e acrílico. A dica na hora da escolha é, antes de mais nada, ter em mente a frequência com a qual o puxador será usado. Enquanto os modelos maiores e feitos em alumínio são ideais para armários de cozinha, opções menores e mais delicadas podem ser usadas em cômodas e criados.

A arquiteta Natália Eclea explica que hoje em dia não existem regras de escolhas e que os profissionais se baseiam mais no bom senso, no estilo dos moradores e na necessidade de cada projeto. “Se estamos lidando com um cliente solteiro e prático, por exemplo, a ideia é optar por puxadores de cozinha com design clean, fáceis de limpar e mais resistentes a marcas de digitais. Se a família tem filhos, os modelos de vidro ou cristal vão sair logo da lista de possibilidades. As opções tipo alavanca são boas escolhas para casais de idosos”, orienta. No geral, acessórios retilíneos e metalizados tendem a permanecer por mais tempo como tendência.

Assim como na moda, a onda dos metalizados chegou na decoração para ficar. A unanimidade dos puxadores pratas cedeu lugar a peças em tons variados como cobre, ferrugem, ouro-velho e mármore. Em abril de 2017, durante o Salão Internacional de Móvel em Milão (Isalone) – evento que dita as tendências de design no setor moveleiro –, os mobiliários em tons de castanho-escuro apareceram mesclados com metalizados em cinza, titânio e dourado. A vantagem nesse caso é que os lançamentos de puxadores acontecem de duas a três vezes por ano, o que não pesa no bolso de quem opta por trocar o modelo de tempos em tempos.

Outra novidade é a liberdade de combinações, com a mistura de tamanhos e formas de puxadores, em um mesmo ambiente e até em um mesmo móvel. As portas do guarda-roupa, por exemplo, podem receber modelo diferentes dos utilizados nas gavetas. “Tudo depende do perfil de cada pessoa, se ela é ousada ou mais clássica”, alerta Natália. O que não pode, segundo a profissional, é deixar que os puxadores fujam do estilo do restante do ambiente. “É interessante que os modelos, mesmo que diferentes, estejam alinhados com o estilo do espaço. Caso contrário, os detalhes vão se destacar pelo lado negativo.”

Segundo Daniela Zatta, consultora da Bontempo, os puxadores usinados na própria porta, com a opção de permanecer no mesmo acabamento ou se destacar com diferentes cores, também caíram nas graças de arquitetos e decoradores. “Os sistemas push to open (que abrem com toque), nas versões mecânicas e elétricas, já podem ser utilizado junto com puxadores, em um mesmo ambiente, compondo espaços extremamente harmoniosos.”