Puro contraste: confira duas produções do maquiador Marcos Costa

Quem não gosta ou ainda não encontrou coragem para sair de casa com o batom vermelho, queridinho de celebridades como Fernanda Lima, Juliana Paes e Cleo Pires, terá outras opções no inverno 2018. O maquiador Marcos Costa aposta em duas produções que são puro contraste: foco na boca e economia nos olhos ou lábios discretos e exagero na parte superior do rosto. A primeira produção foi pensada para mulheres mais modernas.

Os lábios receberam um efeito laqueado em preto e a sobrancelha foi reforçada com lápis marrom. Nos olhos, somente rímel e uma sombra tímida. “É preciso tomar muito cuidado com essa artificialização da sobrancelha, que, dependendo da escolha, beira o cafona. O exagero é a maior falha na maquiagem. Não se pode fazer tudo de uma só vez.”

No inverno o efeito laqueado pode passar ainda por várias cores, indo do vermelho aos tons nudes, e deixando os lábios volumosos e iluminados. Com a mesma pegada, é possível aplicar o brilho nos olhos, sempre com o cuidado de não fazer as duas escolhas ao mesmo tempo.

Já a segunda proposta traz de volta o esfumado, uma verdadeira paixão das brasileiras. “A mulherada ama olho preto. Se deixar, elas usam até na praia. O problema é fazer o esfumado muito definido, contrariando até o próprio nome, que significa espalhar. A regra é clara e diz que, quanto mais distribuídos a sombra e o lápis, mais elegante ficará o acabamento”, alerta. Para acompanhar os olhos exagerados, lábios naturais com gloss ou os famosos balms - produtos feitos de manteigas hidratantes, óleos, oxidantes, vitamina E e colágeno.

Finalizando a produção, a escolha perfeita é uma peça com destaque para o colo. Um bom exemplo, que já é tendência, tem nome e sobrenome: cold shoulders, com livre tradução para ombros frios, na qual os ombros descobertos ficam na área em destaque da modelagem.