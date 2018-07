Magazine "Psicoxinha": a coxinha inspirada no torcedor russo da Copa Da mesma criadora da "Neyxinha" e "Coxinarinho pistola"

Depois de coxinhas no formato do rosto de Neymar e do Canarinho Pistola, chegou a vez do russo Yuri Torsky ser homenageado nesta Copa. Batizada de "Psicoxinha", a iguaria representa o torcedor que ficou famoso após aparecer com uma bandeira do Brasil na partida contra o México e virar meme. "Agora a Shirlo Vittar foi longe demais. Eu não acredito que é a ...