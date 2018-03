Psicopedagoga recomenda restrição para mais jovens

Não é de hoje que pesquisadores estudam as correlações entre jogos violentos e comportamento de jovens e crianças. Para a psicopedagoga Kariny Garcia, especialista no atendimento infantil, jogos que simulam ambiente militar podem ser preocupantes por despertar o interesse no jovens no uso de armamentos, além de treiná-los para isto, sem condições psicológicas e estrutura adequada. “Resgatar companheirismo e honra infelizmente não é a única proposta do jogo, visto que o acesso aos armamento e posições de guerra é o objetivo principal.”