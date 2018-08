Magazine Psicologia e psiquiatria são temas de palestras na 2ª Mostra Cinema Psi Especialistas ministram palestras que abordam as novas preocupações do universo feminino no mundo pós-moderno

Até a próxima quarta-feira (29) outros especialistas, das áreas de psicologia, psicanálise e psiquiatria, ministram palestras que abordam as novas preocupações do universo feminino no mundo pós-moderno. Os encontros ocorrem sempre à noite, por volta das 20h30, após a exibição dos últimos filmes de cada dia. Neste domingo (26) é a psicanalista Regina Navarro quem com...