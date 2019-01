Magazine Prorrogadas inscrições para o edital do Fundo de Arte e Cultura

O Fundo de Arte e Cultura (FAC) de Goiás prorrogou as inscrições para o Edital 2018. Com isso, o proponente, que pode ser pessoa física, jurídica e microempreendedor individual, tem até o dia 25 de fevereiro para cadastrar novos projetos que vão concorrer ao financiamento do Fundo. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do fundo, clicando no link Sist...