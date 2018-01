Pronta para o alalaô? Maquiador dá dicas de produções carnavalescas

O ano mal começou e já é carnaval. Hora de tirar a meia arrastão do armário, passar a tesoura na calça esquecida, costurar lantejoulas nas blusinhas e bater perna nos brechós à procura de achados. Está aberta a temporada das sombras brilhosas, batons texturizados, iluminadores e óleos que passeiam pelo corpo todo. Para a festa mais colorida no ano, a dica é fugir do óbvio e preparar os dedos e os pincéis. A pedido do POPULAR, o goiano Marcos Costa, maquiador oficial da Natura, preparou um ensaio de beleza inspirador com opções baratas de makes para quem pretende se jogar na folia. Segundo o especialista, entre chuvas de serpentinas e surras de hits, é melhor deixar a vergonha em casa e chegar na balada fazendo carão.

A maior aposta do maquiador é a pele extremamente luminosa feita com base, pó e óleo corporal. “O óleo, que também pode ser usado no rosto, dá um efeito moderno que combina com a sensualidade brasileira e com o verão ensolarado que temos aqui. Mas é importante lembrar que ele precisa ser aplicado, com pinceladas, por último. Assim, não há risco de borrar o que já foi feito”, explica. O exagero das cores é justificado pela festa, mas Marcos defende o reaproveitamento do que as folionas já têm em casa. “Usando a criatividade, sempre é possível rolar uma reciclagem. Foi assim com os acessórios. Todos foram criados por mim. Não gastei quase nada e usei sobras de outros trabalhos”, brinca.

Paleta technicolor

Outra dica de Marcos é se inspirar no ensaio feito por ele para a chegada da Primavera, período tão colorido e solar quanto o som que resulta da mistura cuíca, tamborim e agogô. Com cores vibrantes e sem economia na intensidade de tons como laranja, azul e amarelo, a ideia é apostar em texturas cremosas na boca, blush para corar as bochechas e olhos poderosos. O ensaio Primavera Technicolor é uma explosão de misturas que podem ser usadas durante à noite ou de dia. O mais importante, segundo o especialista, é usar as cores de um jeito diferente, intercalando o ponto chamativo da maquiagem. Algumas vezes nos olhos, outras na boca e, por que não, quase sempre em todo o rosto.

As mais ousadas também podem investir no make glossy, composto por sombras coloridas de efeito molhado, batons cremosos e iluminador. Sem o efeito mate ou a elegância das texturas, o acabamento mais brilhante vai garantir que o suor não atrapalhe a foliona e cair como uma luva sobre a pele super iluminada. Blushs, bronzers e iluminadores em tons metálicos e perolados devem fazer a cabeça de quem já tem programação para o feriadão.

FICHA TÉCNICA

Fotos: Pedro Bonacina e Edu Delfim

Criação e execução: Marcos Costa

Modelo: Natiele Alves- Joy models / Sayonara e Gabriela Spader

Produtos: Natura e Natura Aquarela