Magazine Projeto traz José Staneck e Flavio Augusto ao Centro Cultural UFG Apresentação no Concertos Didáticos para a Juventude com gaita e piano ocorre neste domingo (19)

O gaitista José Staneck e o pianista Flavio Augusto se apresentarão no projeto Concertos Didáticos para Juventude neste domingo, às 11 horas, no Centro Cultural UFG. A entrada é gratuita. O duo, que se apresenta há dez anos em importantes festivais, traz a fusão de seus estilos com repertório que inclui obras de compositores como Mozart, Guerra-Peixe, Tom Jobi...