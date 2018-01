Projeto traz a Goiânia coreógrafo para montagem inclusiva de dança

O coreógrafo brasileiro radicado em Portugal Henrique Amoedo (foto) fará, a partir desta quarta-feira, até domingo, sempre entre 14h30 e às 18h30, vivências práticas em dança, para montagem de espetáculo em parceria com instituições sociais de atendimento a pessoas com necessidades especiais e instituições de ensino de artes. Criador dos grupos de dança contemporânea Roda Viva Cia. de Dança (RN) e Grupo Dançando com a Diferença (Madeira/Portugal), o coreógrafo trabalha com dança inclusiva há mais de 20 anos. O projeto Dançando com a Diferença: Arte, Inclusão e Comunidade terá encontros no Centro Cultural UFG. Segundo Henrique, a proposta é desenvolver ações formativas, educacionais e artísticas abordando as questões da inclusão por meio da arte, a partir da obra coreográfica chamada Endless, do grupo português Dançando com a Diferença (GDD). O trabalho, que está dividido em três fases, culminará na apresentação pública da remontagem do espetáculo. Inscrições gratuitas pelo e-mail dancandocomadiferencabrasil@gmail.com. É preciso enviar nome, idade, telefone para contato, instituição ou escola ou grupo vinculado, identificando se é participante do Projeto de Extensão Dançando com a Diferença (UFG/FEFD). Informações: 98146-5959.