Magazine Projeto Salões de Cultura terá palestra sobre crise democrática brasileira A palestra será ministrada na Livraria Palavrear, às 16 horas

O professor da UFG Francisco Mata Machado Tavares (foto) abre com palestra, no próximo sábado, o projeto Salões de Cultura, que chega a Goiânia com programação de conferências, palestras, minicursos e oficinas sobre diversas áreas do conhecimento. Com o tema “O Brasil Ainda é uma Democracia? Crises, Transições e Impasses no Anoitecer da Nova República”, a palestra será mini...