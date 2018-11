Magazine Projeto 'Retrata - Fórum Visual' traz para Goiânia debate sobre meio ambiente e temas sociais O projeto reunirá sete profissionais entre fotojornalistas e documentaristas que fizeram coberturas de importantes temas sociais e ambientais

O repórter fotográfico Leandro Couri, do jornal Estado de Minas, acompanhava em novembro de 2015 uma seca na região do Vale do Mucuri, em Minas Gerais, para uma reportagem especial, quando recebeu uma ligação para abortar a pauta e cobrir o desastre ambiental de Mariana (MG), que está completando três anos neste mês. A experiência da cobertura e os registros da...