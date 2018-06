Magazine Projeto Quartas de Guarda-Chuvas volta à capital e segue até agosto A primeira apresentação será nesta quarta-feira, às 20 horas, no Edelweiss Café e Bar

Depois de uma viagem por cinco estados brasileiros, o espetáculo Quando se Abrem os Guarda-Chuvas (foto)volta à capital goiana, para a finalização do projeto Quartas de Guarda-Chuvas, com apresentações gratuitas. A primeira apresentação será nesta quarta-feira, às 20 horas, no Edelweiss Café e Bar. O monólogo do Farândola Teatro com a atriz Fernanda Pimenta tem sido aclam...