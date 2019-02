Magazine Projeto Leitura & Resistência traça panorama de publicações independentes Com programação que inclui atividades de formação, estímulo à leitura e debates, evento terá dez dias de programação em Goiânia

Quando a escritora Larissa Mundim se deparou com uma pesquisa que mostrou que a maioria dos escritores do Brasil pagavam as contas desempenhando atividades paralelas como tradução, produção de artigos e realização de oficinas, percebeu que se quisesse viver da literatura teria que trabalhar de maneira alternativa, fugindo das práticas do mercado formal. A amostra, pu...