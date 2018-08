Magazine Projeto Executiva no Palco recebe grupo Heróis de Botequim Formado por Alex Formiga, Gilberto Lima e Guilherme Noleto, o grupo nasceu sem pretensão, mas hoje se apresenta em casas de shows de Goiânia

O grupo Heróis de Botequim (foto) é a atração da edição desta quarta-feira (22) do projeto Executiva no Palco, realizado pela Rádio Executiva. A apresentação ocorre a partir das 20 horas, no Quiosque Chopp Brahma, em frente ao Parque Vaca Brava. A entrada é franca. Além de apresentarem trabalho autoral, o grupo goiano de samba de raiz faz uma homenagem aos grandes mestres do...