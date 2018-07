Magazine Projeto cultural do Sesc movimenta Goiânia com mais de 30 atrações A 5ª edição do evento tem início neste sábado (21)

Um cortejo festivo promete tomar as ruas do Centro de Goiânia deste sábado (21) para anunciar que o espetáculo vai começar. O festejado projeto Aldeia Sesc de Arte, que chega a sua quinta edição, volta a ocupar os palcos da cidade. O desfile, com saída marcada para as 10 horas da porta do Teatro Goiânia e com destino ao Coreto da Praça Cívica, é o primeiro de um...