Magazine Projeto Captando Danças realiza exposição fotográfica

A primeira exposição do projeto Captando Danças, da fotógrafa Amanda Pascoal, começa nesta segunda-feira e vai até dia 12, no Instituto Federal de Goiás – Câmpus Aparecida de Goiânia. Com curadoria de Ítalo Augusto e Ilâne Nunes, as fotografias estarão disponíveis para visitação de segunda a sexta-feira, das 12h30 às 20h30, e no sábado das 8 horas às 12 horas. ...