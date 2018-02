Projeto Aspas promove debate sobre cinema

A palestra Cinema Uma Janela Para o Conhecimento será realizada nesta quarta-feira, às 19h30, no Auditório Oswaldo Peixoto Filho. O evento tem como ministrantes os profissionais do audiovisual Juliana Corso, Francisco Lillo e Samuel Vaz.

O objetivo é promover um debate sobre a linguagem cinematográfica e sua importância na atualidade. As inscrições devem ser feitas digitalmente pelo e-mail merakiviva@gmail.com, com entrada franca e vagas limitadas. O auditório fica localizado na Rua 72, Quadra C-14, Jardim Goiás, no Trend Office.