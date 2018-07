Magazine Projeto artístico 'Renka' colore pontos turísticos goianos Coletivismo, ocupação urbana e transformação da paisagem. Centro de Goiânia, a Chapada dos Veadeiros e o Rio Araguaia são alguns exemplos de trabalhos

“Rensga!”, eles esbravejam sempre quando uma obra é finalizada. Em Goiás, terra do “trem bão é coisa boa”, o sotaque dá o tom e a voz do projeto Renka, criado em 2017 por um grupo de artistas que trabalha com diferentes tipos de produção visual: desde ocupação urbana, muralismo ou artes gráficas. Em ações coletivas, eles se unem em projetos imaginários com a preo...