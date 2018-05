Magazine Programe-se: samba de primeira Show com o sambista Diogo Nogueira e espetáculo com o ator Malvino Salvador são os principais destaques

O show do cantor Diogo Nogueira, com a participação de Alcione, no Flamboyant In Concert amanhã, e o espetáculo Boca de Ouro, com o ator Malvino Salvador, sábado e domingo, no Teatro Madre Esperança Garrido, são as principais atrações culturais da semana. Além disso, a programação ainda reserva uma série de shows com Léo Santana, Aviões e Harmonia do Samba no Int...