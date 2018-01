Programe-se: Musical sobre a cantora Clara Nunes e show do MC Kevinho são os destaques desta semana

Há cinco anos circulando pelo Brasil, Deixa Clarear, musical sobre a cantora Clara Nunes, faz sua primeira apresentação em Goiânia em sessão única, às 18 horas de domingo, no Teatro PUC. A vida e os sucessos de uma das mais populares cantoras brasileiras já levaram mais de 200 mil espectadores ao espetáculo protagonizado pela atriz e cantora Clara Santhana. Com texto de Marcia Zanelatto e direção de Isaac Bernat, o musical revisita a carreira de Clara e suas canções mais icônicas.

Para quem curte funk, a boa notícia é a volta do MC Kevinho, que se apresenta quinta-feira, na Santafé Hall. O rapaz é dono de hits como Encaixa, O Grave Bater e Olha a Explosão. As crianças têm programa garantido com a temporada que a Cia. Flor do Cerrado faz dos espetáculos João e Maria, na quinta-feira, e O Pequeno Príncipe, na sexta e sábado, sempre às 17 horas, no Teatro Sesc Centro. Confira os destaques da programação e divirta-se.

Programe-se

Cores do Cerrado

A exposição As Cores do Cerrado (foto) será aberta no Shopping Cerrado. A mostra é composta por 30 pinturas em tela, assinadas pela artista plástica Lourdes de Deus, que aborda a preservação e valorização do Cerrado, principalmente o goiano. As obras estarão disponíveis para venda e podem ser conferidas no térreo do centro de compras, em frente às Lojas Americanas, de segunda a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos e feriados, das 11 às 20 horas. A entrada é gratuita. Av. Anhanguera, nº 10.790, no Setor Aeroviário.

Mesa de bar

Os cantores Biz Ferraz e Pedro Libe, junto às duplas Leandro & Marcello e JP & Guilherme são as atrações da noite da Vila Mix Goiânia. Dentro do projeto Festival Botekim, os artistas sobem ao palco da casa a partir das 22 horas. Av. 136, nº 960., Ed. Executive Tower, Setor Marista. Mais informações: 3654-6633.

Explosão

Dono do hit Olha a Explosão, MC Kevinho volta a Goiânia para se apresentar, a partir das 22h30, na Santafé Hall. O cantor é um dos maiores fenômenos do funk atualmente. Em Goiânia, Kevinho deve animar o público com a mistura de funk com outros gêneros musicais, inclusive com o sertanejo. O ingresso custa a partir de R$ 40. Av. 136, nº 222, Setor Marista. Mais informações: 3945-7980.

Entre Para Brisa

Formada por Bruno Alex, Danilo Granato (Kachassa), Herbert Vallim, Paulo Vitor (PV) e Vitor Jungmann (Vitinho), a banda Entre Para Brisa (foto) é atração do Bolshoi Pub, a partir da meia-noite. No repertório, versões inusitadas de canções de artistas como Bob Marley, Natiruts, O Rappa, Marcelo

D2 e Planta e Raíz. Em breve, os rapazes vão lançar o primeiro EP autoral, Eu Vou pro Festival. A casa abrirá às 21 horas e os ingressos antecipados custam R$ 20. Rua T-53, esquina com Av. T-2, Setor Bueno. Telefone: 3241-0731.

Príncipe

A Cia. Flor do Cerrado apresenta o espetáculo infantil O Pequeno Príncipe, baseado no clássico do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, sexta-feira e sábado, sempre às 17 horas, no Teatro Sesc Centro. A adaptação e direção são de Danilo Felipe. Na quinta-feira, às 17 horas, o grupo apresenta no mesmo espaço o espetáculo João e Maria. Rua 15 com Rua 19, Centro.

Cover

Considerado um dos melhores covers de Pearl Jam e aclamada pelo público goianiense, a banda Pearl Jam Cover Ribeirão se apresenta, a partir das 21 horas, no Taberna Music Pub. Formado por um encontro de amigos, o grupo passou por algumas mudanças ao longo de sua história, mas manteve suas raízes e a identidade com a banda. Os ingressos custam R$ 40. Até 23 horas, um ingresso dá direito à entrada de duas pessoas. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Mais informações: 99692-0505.

Quarteto fantástico

O som poderoso das bandas Coldplay, Oasis, Pearl Jam e Strokes é a matéria-prima do Projeto C.O.P.S, atração, a partir das 23h30, no Bolshoi Pub. Desde 2012, os amigos, e músicos sobem ao palco com um repertório repleto de hits das quatro bandas favoritas dos músicos e do público. Os ingressos antecipados custam R$ 40. Rua T-53, esquina com Av. T-2, Setor Bueno. Telefone: 3241-0731.

Clara Nunes

Deixa Clarear, musical sobre a cantora Clara Nunes, será apresentado às 18 horas, no Teatro PUC, no Jardim Goiás. Com Clara Santhana no papel principal – a atriz também idealizou a montagem –, o musical percorre a carreira da artista mineira por meio de suas canções mais conhecidas, como Morena de Angola (Chico Buarque) e O Canto das Três Raças (Paulo Cesar Pinheiro e Mauro Duarte), O Mar Serenou (Candeia), entre outros sucessos. No palco, ela é escoltada por quatro músicos. Os ingressos antecipados custam entre R$ 40 e R$ 80. Av. Fued José Sebba, Câmpus % da PUC Goiás, Jardim Goiás. Mais informações: 4141-2270.