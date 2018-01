Programe-se: confira agenda cultural desta semana (29/01 a 04/02)

As ruas de Goiânia prometem ferver no sábado, quando será realizado o já tradicional Carnaval dos Amigos. Cerca de uma dezena de blocos, cada um concentrado em um bar diferente, vai desfilar até o Parque Vaca Brava. No final do cortejo, haverá show com Marquynhos SP e Neguinho da Beija Flor. Ícones da música sertaneja, Renato Teixeira e Sérgio Reis voltam a Goiâ...