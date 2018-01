Programe-se: confira agenda cultural desta semana (23 a 27/01)

Para rir e dançar Teatro e música dominam a agenda cultural da semana em Goiânia. O ator Kadu Moliterno volta à cidade com a comédia Três Casamentos, Uma História, sábado e domingo, no Teatro Sesi. Além de Kadu, o elenco é composto por Naura Schneider, Carlos Simões e Daniel Blanco. O texto de Cláudio Torres Gonzaga conta com ironia a história de uma mulher que est...