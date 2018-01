Programe-se: confira agenda cultural desta semana

As ruas de Goiânia prometem ferver no sábado, quando será realizado o já tradicional Carnaval dos Amigos. Cerca de uma dezena de blocos, cada um concentrado em um bar diferente, vai desfilar até o Parque Vaca Brava. No final do cortejo, haverá show com Marquynhos SP e Neguinho da Beija Flor. Ícones da música sertaneja, Renato Teixeira e Sérgio Reis voltam a Goiânia, no sábado, para apresentar o elogiado show Amizade Sincera. Já os fãs de rock têm encontro marcado no sábado, no Bolshoi Pub. Um dos símbolos do rock dos anos 1980 e ex-vocalista e baixista do RPM, Paulo Ricardo traz para Goiânia seu show On the Rock. A semana traz ainda a comédia de Cida Mendes com sua Concessa e espetáculo de dança do Ateliê do Gesto – Grupo Cênico.

Efeito estufa

A irreverente atriz mineira Cida Mendes retorna ao palco do Teatro Sesi com o espetáculo Defeito Estufa, às 20 horas. Concessa (foto) agora está com pouco mais de 50 anos de idade, sofre com a passagem do tempo, os calores da menopausa. Na comédia, ela compara os calores da menopausa ao aumento da temperatura na Terra, o chamado efeito estufa, assunto muito discutido pelos ambientalistas. Os ingressos são 2 quilos de alimentos não perecíveis ou um livro literário. Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva. Mais informações: 4002-6213.

Espécie

Concebido e dirigido por Valéria Braga, o espetáculo Espécie será apresentado na terça e quarta-feira, às 20 horas, no Teatro Sesc Centro. Em cena, o ator Rodrigo Cunha interpreta o corpo que está em constante transformação e incorporação das três imagens que orientam o roteiro: o velho, a mulher e o macaco. Espécie foi concebido para uma plateia que se aventura à escuridão. Os ingressos custam a partir de R$ 8 e a classificação indicativa é 14 anos. Rua 15, esquina com Rua 19, Centro.

Natureza Morta

O Ateliê do Gesto – Grupo Cênico, formado pelos artistas Daniel Calvet e João Paulo Gross, apresenta o espetáculo de dança Natureza Morta, no Teatro Sesc Centro, às 20 horas. Confinados no espaço, dois homens investigam questões próprias da essência humana. A coreografia é livremente inspirada na vida e obra do artista plástico Farnese de Andrade, o Arquiteto da Dor, em diálogo com o barroco. Os ingressos custam entre R$ 8 e R$ 22. Rua 15, esquina com Rua 19, Centro. Mais informações: 3933-1700.

Carnaval dos Amigos

Apaixonados pela folia têm encontro marcado no Carnaval dos Amigos, que toma conta das ruas de Goiânia. A concentração dos blocos vai ser em bares como o Café Nice, Cateretê e Alabama. Depois de passarem a tarde nos pontos de concentração, os blocos saem pelas ruas do Setor Bueno e seguem para o Parque Vaca Brava, por volta das 18 horas, onde haverá grande show com Marquynhos SP e Neguinho da Beija Flor (foto).

Tomate

Ex-vocalista do grupo Rapazolla, o cantor Tomate é atração do Blokinho Aê, que vai se concentrar, a partir das 13 horas, no Alabama Bar e Chopperia. Em trio elétrico que desfilará até o Parque Vaca Brava, o artista deve relembrar grandes sucessos da carreira. O bloco faz parte do Carnaval dos Amigos. A concentração contará com uma feijoada e open bar. Os ingressos antecipados custam a partir de R$ 220. Mais informações: 98117-0590.

Amizade

Os cantores Renato Teixeira e Sergio Reis voltam a Goiânia para apresentar, às 20 horas, no Teatro Goiânia, a segunda edição do show Amizade Sincera. Os amigos veteranos do gênero se unem para cantar composições da música sertaneja brasileira. O repertório do show inclui composições como Eu e Meu Irmão, Canção da América, Cabecinha no Ombro e O Menino da Porteira. Os ingressos antecipados custam R$ 80 (meia-entrada, plateia superior) e R$ 120 (meia-entrada, plateia inferior) – quem doar 1 kg de alimento também paga meia – e estão à venda na Flávios Calçados, Komiketo da T-4 e www.meubilhete.com.

E-cêntrica

A Vila Cultural Cora Coralina recebe, sábado e domingo a primeira edição ampliada da Feira E-cêntrica de Publicações Independentes. Livros especiais, zines, HQs e artes gráficas em suportes diversos estão expostas na feira realizada pela Nega Lilu Editora e pela Casa da Cultura Digital. Oficinas e cursos, além de mesas-redondas, fazem parte da programação, que tem entrada franca. Rua 3, esquina com Rua 23, Centro. Mais informações: 3201-9863.

Apoia-se Geppeto

A Cia. Teatro do Maleiro, famosa pelo trabalho feito com fantoches e espetáculos inspirados na cultura nordestina, faz apresentação, a partir das 19 horas, na Oficina Cultural Geppetto. Serão apresentadas cenas de espetáculos e haverá a participação de outros grupos da cidade. A noite marca o lançamento do projeto Apoia-se Geppeto, em benefício do espaço cultural. Rua 1.013, nº 467, Setor Pedro Ludovico. Mais informações: 3241-8447.

Paulo Ricardo

Um dos símbolos do rock dos anos 1980 e ex-vocalista e baixista do RPM, Paulo Ricardo (foto) traz para Goiânia seu show On the Rock. A apresentação será a partir das 23 horas, no Bolshoi Pub. Acompanhado do tecladista Rubem Kavera e do guitarrista Ícaro Scagliusi, ele interpretará grandes sucessos do RPM, além de clássicos dos Stones, Beatles, Oasis e U2. Os ingressos antecipados custam R$ 120. Rua T-53, esquina com Av. T-2, Setor Bueno. Mais informações: 3241-0731.

Samba e tango

Depois de morar vários anos na França e na Argentina, a cantora e compositora Aline Miklos (foto) volta a sua terra natal, junto ao trio argentino Cañón, para apresentar o show Amores Transgressivos, às 20 horas, no Centro Cultural UFG. Entre sambas, tangos e música francesa, o grupo brindará ao público um show que começa com o amor romântico, passa pelos conflitos cotidianos até chegar ao amor sofrido, ao fim de toda ilusão. Com amor e humor, tocarão o trágico e o cômico, cantarão a felicidade e as misérias humanas. O ingresso custa R$ 20 (inteira). Av. Universitária, nº 1.533, Setor Universitário.

4º Esquenta LGBT

Um carnaval fora de época será realizado, a partir das 14 horas, no Cepal do Setor Sul. Organizado pela Associação da Parada do Orgulho GLBT de Goiás e Gabiroba LGBT Aparecida De Goiânia, a festa promete reviver o clima de marchinhas, sambas e axé com canções para todos os gostos. A entrada é franca. Rua 115, esquina com Av. Fued José Sebba, Setor Sul.