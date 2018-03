Programe-se: confira a agenda cultura desta semana

Os fãs do humor “caipira” têm encontro marcado com o espetáculo Causos & Piadas, da Nilton Pinto e Tom Carvalho, que volta a Goiânia. Conhecidos por lotar teatros por onde passam, os humoristas goianos prometem divertir a plateia do Teatro Sesi amanhã. Quem também volta a Goiânia é o jornalista Nelson Motta, na sexta-feira. Nelsinho será responsável pela retomada do pr...