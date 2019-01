Magazine Programe-se: clima de nostalgia marca agenda cultural de Goiânia Show de integrante dos Titãs e apresentação da eterna rainha do bumbum são destaques da programação

Para quem gosta do clima de nostalgia, a semana está perfeita em Goiânia. Famoso por seus anos de carreira no Titãs, o músico Sérgio Britto é a atração de sexta-feira, no Bolshoi Pub. A promessa é um passeio pelo repertório do melhor do rock feito no Brasil, em especial nos anos 1980. Quem também dá as caras na cidade é Gretchen. Redescoberta pelo público jov...