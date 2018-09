Magazine Programe-se: Anitta, Anavitória e Goiânia Mostra Curtas agitam a semana em Goiânia Raça Negra, Sérgio Britto e Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás também fazem apresentações na capital

A semana reserva uma verdadeira mistura sonora na capital. Para os amantes da música popular brasileira o duo Anavitória, formado por Ana Caetano e Vitória Falcão, apresenta-se sexta-feira, no teatro do Centro de Convenções da PUC. Os fãs do funk pop têm encontro marcado com a poderosa Anitta, que faz show domingo, na Atlanta Music Hall. Para quem gosta de pagod...