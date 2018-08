Magazine Programe-se: a semana tem música para todos Apresentação especial do mestre Monarco da Portela e show com a revelação da MPB Silva são os destaques

A música tem lugar de destaque na programação cultural da semana. Fãs da MPB estão ansiosos pelo show de Silva, revelação do gênero, domingo, no Teatro Sesi. Silva lançou este ano o sexto e elogiado álbum Brasileiro, que traz o hit Fica Tudo Bem, com participação de Anitta. Já o mestre Monarco, figura ilustre da Velha Guarda da Portela, é o convidado especial, sábado, d...