Magazine Programe-se

TERÇA Brasil rural O espetáculo Causos, Cachaça e Viola retorna ao Teatro Sesi, às 20 horas. No palco, dois caipiras, personagens interpretados por Saulo Barros e Alex Pereira, em um encontro que rende prosa e causos, regado com cachaça e clássicos da música raiz. A peça busca reviver o Brasil rural de outros tempos. A direção é de Samuel Baldani, com texto d...