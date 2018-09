Magazine Programe-se

Palestra O historiador e escritor Mario Sergio Cortella é o convidado da Vitrine do Conhecimento, do Instituto Flamboyant, às 19h30. Ele vai falar sobre o tema Vida e Carreira: Um Equilíbrio Possível?. Em pauta, a desafiadora missão de equilibrar família, tecnologia e trabalho de forma dinâmica. Os ingressos estão esgotados. Deck Parking Sul (Piso 1) do Fl...