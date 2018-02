Programe-se

Terça-feira

Orquestra Sinfônica de Goiânia

A Orquestra Sinfônica de Goiânia dará início à Temporada 2018, às 20 horas, no Teatro Sesi. Sob regência do maestro Eliseu Fereira, os músicos prestam homenagem ao maestro Joaquim Jayme, seu fundador e regente até sua morte, em 2017.

No repertório, algumas composições do maestro, como Manhã de Goiânia, Menina de Vila Boa e Cavalhadas, Percussões, Pirineus. A entrada será a doação de 2 quilos de alimento não perecível ou um livro literário. Av. João Leite, n° 1013, Setor Santa Genoveva, e o espetáculo tem classificação indicativa de 10 anos. Mais informações: 3524-2862 e 3524-2860.

Quinta-feira

Lub Dub

O grupo baiano Balé Teatro Castro Alves apresenta, às 20 horas, o espetáculo Lub Dub, no Teatro Goiânia, dentro da programação da mostra de dança Paralelo 16. A obra faz uma ligação artística entre o Ocidente e o Oriente e acrescenta ao seu repertório uma montagem inédita criada pelo dançarino e coreógrafo sul-coreano Jae Duk Kim. A entrada é franca e a classificação indicativa, livre. Av. Tocantins, esquina com Rua 23, Centro. Mais informações: 99941-5464.

Sexta-feira

Sertanejo

A dupla Zé Ricardo & Thiago (foto) faz show, a partir das 22 horas, na Santafé Hall. Donos de sucessos como Turbinada e Sinal Disfarçado, os rapazes prepararam um repertório especial para a festa. Goianienses, os artistas se conheceram ainda na infância em uma escola de música. Av. 136, n° 222, Setor Marista. Mais informações: 3945-7980.

Tango

O Estúdio Verônica Carvalho apresenta o projeto Tango para Todos, de sexta-feira a domingo, sempre a partir das 15 horas, no Castro’s Hotel. O objetivo é promover oficinas de tango e apresentações com o professor argentino Ariel Yanovsky. No sábado, às 21 horas, será apresentado o espetáculo Milonga de las Chicas. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 98196-7823.

Menor da VG

Dono de hits como Te Conheço de Antes, Papel do Mal e a recém-lançada Menina Levada, o funkeiro Menor da VG (foto) é atração da inauguração do Imperium Lounge, a partir das 22 horas. Recentemente, o MC fez parceria com Jojo Toddynho, do hit Que Tiro Foi Esse?, no clipe da música Silicone, dirigido por KondZilla, espécie de midas do gênero. Ingressos antecipados a partir de R$ 20. Rua FPI, Qd. 8, Lt. 1, Recanto dos Funcionários Públicos (próximo à BR-060, saída para Rio Verde). Mais informações: 99298-8615 e 99870-3287.

Cartas de Frida

O grupo Contemporâneo de Dança de Goiânia apresenta, às 20 horas, o espetáculo Cartas de Frida, no Teatro Goiânia, dentro da programação da mostra de dança Paralelo 16. A obra é inspirada nas cartas de amor escritas pela pintora mexicana Frida Khalo e idealizado e concebido pela bailarina e coreógrafa Luciana Caetano. O espetáculo narra a força e a intensidade das relações da artista mexicana. A entrada é franca. A classificação indicativa é livre. Av. Tocantins, esquina com Rua 23, Centro. Mais informações: 99941-5464.

Sábado

Maria Bonita

Celebrando os dez anos de existência, a Cia. Teatro do Maleiro Formas Animadas y Títeres apresenta, às 20 horas, na Oficina Cultural Geppetto, o espetáculo Maria Bonita Flor de Mandacaru (foto). A montagem é um espetáculo de bonecos de luva que aborda uma parte pouco explorada da vida de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, retratando seu encontro com a mulher que se tornou sua musa e companheira, Maria Gomes de Oliveira, a Maria Bonita. O ingresso custa R$ 40 e dá direito, além do espetáculo, a refrigerante e pizza à vontade. Rua 1.013, Qd. 39, Lt. 11, Setor Pedro Ludovico. Mais informações: 3241-8447.

Bumbum de Ouro

Dona de um timbre potente e cheia de personalidade, a drag queen Gloria Groove é a atração, a partir das 23 horas, na Roxy Goiânia, que celebra dois anos da festa ToLôka. Os DJs Daniel de Mello, Lipy B e Matarazzo aquecem a noite antes da entrada de Gloria, que bombou no carnaval com o hit Bumbum de Ouro. Como o embalo de um bumbo, a música abre uma fase mais pop para a rapper de 23 anos. Há um ano, ela fazia seu début com o politizado álbum O Proceder. Os ingressos antecipados custam a partir de R$ 20. Rua 87, nº 536, Setor Sul. Mais informações: 98138-0008.

Domingo

La Wagner

O Grupo Pablo Rotemberg, da Argentina, apresenta, às 20 horas, o espetáculo La Wagner, no Teatro Goiânia, dentro da programação da mostra de dança Paralelo 16. A

obra tem como base a música de Richard Wagner e apresenta quatro mulheres nuas, com a tarefa de desarmar estereótipos e denunciar os preconceitos relacionados à feminilidade,

violência, sexualidade, erotismo e pornografia. A entrada é franca.

A classificação indicativa é de 18 anos. Av. Tocantins com Rua 23, Centro. Mais informações: 99941-5464.

Atitude 67

A banda Atitude 67 (foto abaixo) lança a terceira temporada do Deu Praia, às 16 horas, na Arena da Pecuária, trazendo seu hit Cerveja de Garrafa. A banda formada por seis integrantes aposta em composições autorais e arranjos modernos, além de trazer elementos do samba, rap, reggae e funk, uma nova sonoridade no mercado musical. Os ingressos antecipados custam a partir de R$ 60. Rua 250, n° 68, Nova Vila. Mais informações: 98117-0590.