Programa que estreia neste domingo (10) traz o ator Lázaro Ramos viajando pelo Brasil

Uma mistura de TV e internet em um programa que descobrir o inesperado é a missão. Depois de 7 mil quilômetros percorridos pelo Brasil, o ator Lázaro Ramos desembarca nas tardes de domingo da TV Globo/TV Anhanguera com Lazinho Com Você. A atração, que vai ao ar após A Cara do Pai, reúne humor, esquetes, música, sonhos possíveis que pareciam inatingíveis, e trajetórias inspiradoras.

“O programa sempre nasce de uma pergunta que eu faço. A partir daí, a gente vê as histórias que vão surgindo. Nosso desafio é escutar de verdade as pessoas. Respeitar o desejo, a opinião e aquilo que eles querem dizer. A gente não impõe nada a elas e isso é ótimo. É o que mais nos surpreende, pois muitas vezes as pessoas parecem ser uma coisa e se mostram outras”, explica o ator. Por isso, uma situação que parecia triste acaba divertida, ou uma situação que parecia cômica, acaba se tornando emocionante.

Para Lázaro, tem sido um prazer imenso a cada gravação. Em agosto deste ano, ele convocou o público na internet para criar junto com ele a estrutura de Lazinho Com Você. Um site colaborativo e as redes sociais foram usados como ambientes de experimentação e troca a fim de captar o potencial criativo da audiência. Internautas começaram a postar, baixar e remixar materiais de forma colaborativa. “Lazinho mostra um lado meu que as pessoas viram pouco na TV aberta, como apresentador, e faz com que eu me sinta muito feliz e grato pela generosidade de todos”, conta Lázaro.

No primeiro programa, Lázaro vai fazer uma surpresa na Arena Corinthians, promover um show-homenagem reunindo Thiaguinho com a Turma do Pagode, e se colocar no lugar de uma mulher, que precisa de uma forcinha no seu casamento. Sem cenário fixo, pelas ruas do país, cada gravação da atração é uma surpresa. “A gente vai para rua com uma proposta do que fazer, mas de ouvidos bem abertos para o que as pessoas falam e, a partir do que ouvimos, vamos construindo tudo. É um grande desafio reunir música, esquete e entrevistas num mesmo programa”, explica a diretora-geral Daniela Gleiser.

Nessa jornada, Lázaro e equipe passaram pelo Rio de Janeiro, Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo. “É como se as pessoas já conhecessem o Lázaro e fossem amigos de longa data. O programa se propõe a abrir um diálogo de proximidade com as pessoas. Nos propusemos a estar livres para ouvir histórias. A surpresa é algo emocionante e a gente dedica muito tempo do programa a estar disponível para acontecer algo inesperado. Nesse aspecto, o mais difícil é também o mais gostoso”, diz o diretor artístico Rafael Dragaud.