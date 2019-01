Magazine Programa de Tatá Werneck será exibido pela TV Globo em janeiro No ar pela Multishow desde 2017, 'Lady Night' ganhará espaço na televisão aberta, todas as quintas-feiras, após o Big Brother Brasil

A grade da programação da TV Globo terá nova roupagem no mês de janeiro. Alguns apresentadores e até programas entram em férias para dar espaço para outras produções. É o caso da atriz e humorista Tatá Werneck. Há dois anos no ar pelo Multishow, Lady Night ganhará espaço pela primeira vez na televisão aberta. A partir do dia 17 de janeiro, o progra...