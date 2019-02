Magazine Programação

Quinta-feira 20 horas l Abertura da Temporada 2019, com a Orquestra Sinfônica Jovem Joaquim Jayme. Entrada franca Sexta-feira 20 horas l Pádua, com show Cantando Histórias. Valor: R$ 20 (inteira) Sábado 20 horas l Maria Eugênia. Valor: R$ 20 (inteira) Domingo 11 horas l Piano com Laura Umbelino...