Magazine Programação O 4º Encontro de Catira será realizado hoje, a partir das 18 horas, na Praça Matriz de Campinas. Entre 18h30 e 22 horas, grupos e violeiros de diversas partes do Estado vão se apresentar no evento preparatório para o 18° Encontro de Folia de Reis, que será realizado amanhã, a partir das 6 horas, com alvorada festiva. A organização do evento, promovido pela Prefeitura de Goiânia, destacou que a proposta do encontro é ressaltar a sabedoria popular, celebrada pelo folclore. Por isso, foram reunidas apresentações de grupos de Folias de Reis e catira, tradição em várias regiões de Goiás. Confira a programação completa:

Hoje4° Encontro de Catira18h: Abertura 18h30 às 22h: Apresentação dos grupos Amanhã18° Encontro de Folia de Reis6h: Alvorada festiva 7h: Missa dos foliões 8h: Café da manhã para os foliões e público presente 9h: Abertura oficial com as autoridades 9h50: Início do Encontro de Folias ...