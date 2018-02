Programação

SEXTA

22h30 – Espetáculo Os Boys do Rosa Grená, com o grupo Cabaré Rosa Grená (GO)

Local: Hermeto Bar. Rua T-30, nº 2655, Setor Bueno. Classificação: 18 anos

SÁBADO

17h30 e 19h – Desculpe o Transtorno, com o grupo Virtual Cia. de Dança (SP)

Local: Guindaste na Rua 23 esq. c/ 3 - Centro (sujeito a alteração)

Classificação: Livre

20h – Dança Boba, com grupo Ateliê do Gesto (GO)

Local: Teatro Goiânia Ouro

classificação: Livre

DOMINGO

10h – Nômades EmDerivação, com Nômades Grupo de Dança (GO) -

Local: Feira do Cerrado

Classificação: Livre

18h – O Ímpeto do Pavão, com grupo PlanoP (GO)

Local: Praça do Sol

Classificação: Livre