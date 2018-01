Programação

QUINTA-FEIRA (11)

15h - Magia com a Turma do Biribinha, na Escola de Circo Dom Fernando (entrada gratuita)

20h - Roda Saia Gira Vida com o Teatro de Anônimo, no Centro Cultural UFG

SEXTA-FEIRA (12)

9h - Aula-espetáculo com o palhaço Biribinha, no Circo Lahetô (entrada gratuita)

15h - Brisa’s Beach com Janaina Morse, na Escola de Circo Dom Fernando (entrada gratuita)

20h - Alfonsina com Espuma Bruma, no Centro Cultural UFG

SÁBADO (13)

15h - O Domador de Animais com Família Santos Santiago, na Escola de Circo Dom Fernando (entrada gratuita)

17h - O Circo do Palhaço Mixuruca com Turma do Birinha, no Centro Cultural UFG

20h - O Dia da Caça com Las Cabaças, no Centro Cultural UFG

DOMINGO (14)

11h - Bambolêro com Saracura do Brejo, na Feira do Cerrado

15h - Semi Breve com Las Cabaças, na Escola de Circo Dom Fernando (entrada gratuita)

17h - Tem Areia no Maiô com As Marias da Graça, no Centro Cultural UFG

20h - O Reencontro dos Palhaços na Rua é a Alegria do Sol com a Lua com Turma do Biribinha, no Centro Cultural UFG