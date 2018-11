Magazine Professores e alunos apresentam o recital 'Voando com a Música' no Teatro Goiânia

O recital Voando com a Música será apresentado por professores e alunos da Ivana Bontempo Escola de Música nesta quinta-feira (29), às 20 horas, no Teatro Goiânia, com entrada franca. Com piano, violão e violino, o concerto conta no programa com peças de Mozart, Francisco Mignone, Chopin e Villa-Lobos. Entre os alunos que se apresentam, estão Alice Fiori Teixeira,...