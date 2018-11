Magazine Professoras lançam obra com textos de Geraldo Faria Campos

As professoras Ely Guimarães, Maria Teresa Lousa e Maria Freire Alves se reúnem neste sábado (10), às 9 horas, no Cepae da UFG (Câmpus Samambaia), para lançar o livro Educação em Feitio de Oração (foto), com textos do professor Geraldo Faria Campos, morto em janeiro passado. Ao longo da vida, o educador foi escrevendo e colecionando crônicas do dia a dia. Chegou...