Professor emérito da UFG morre aos 80 anos em Goiânia

O escritor e professor emérito da Universidade Federal de Goiás (UFG), Geraldo Faria Campos, morreu na madrugada desta sexta-feira (12), aos 80 anos, no Hospital do Coração Anis Rassi, no Setor Oeste, em Goiânia.

O educador sofria com um mieloma há seis anos e estava internado há três dias na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mas morreu em decorrência de uma parada cardíaca.

O velório e o sepultamento serão realizados no Cemitério Jardim das Palmeiras. O corpo será enterrado às 19h.

"Agradecemos tudo que nos deu. Ele deu mais do que podia. Graças a ele, a gente construiu nossos caminhos, com oportunidades muito melhores", disse emocionado um dos filhos, o jornalista Paulo Faria, de 53 anos.

Com muita tristeza e consternação, recebi hj a notícia do falecimento do prof. emérito da UFG Geraldo Faria Campos. Goiânia perde um grande educador, um professor de referência p/ diversas gerações, que mostrou com maestria uma nova forma de ensinar a língua portuguesa. — Iris Rezende (@IrisRezendeM) 12 de janeiro de 2018

Carreira

Campos foi professor de Língua Portuguesa no Colégio Aplicação, da UFG, por mais de 50 anos, e se tornou referência da educação em Goiás com seu ensino com base na leitura com o uso de textos populares e charges, que marcou várias gerações.

Aos 70 anos, o professor se aposentou e recebeu o título de professor emérito da UFG.

Família

Geraldo Campos deixa a mulher, a também professora Aparecida Curado Faria Campos, 78 anos, três filhos, e cinco netos.