Magazine 'Produzir e compor me faz sentir viva', diz Simaria após novo afastamento dos palcos "Fiquei alguns dias internada e saíram os resultados, que concluíram que eu continuo com a tuberculose ganglionar", explica a cantora

A cantora Simaria, da dupla com Simone, usou seu perfil no Instagram para se comunicar pela primeira vez após ter anunciado novamente seu afastamento dos palcos no último dia 17 de setembro por conta de uma tuberculose ganglionar. Simaria contou que, durante os quatro meses iniciais de seu tratamento, dormia antes das 10 hor...