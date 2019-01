Magazine Produtores e artistas avaliam cenário de incerteza na área cultural Desafio do momento é criar pontes em um cenário ainda nebuloso para a classe artística

De um lado, o fim do Ministério da Cultura (MinC). Do outro, a recriação da Secretaria Estadual de Cultura de Goiás. No meio do turbilhão, artistas, produtores culturais e especialistas da área que ainda não sabem como serão conduzidas de agora em diante discussões como orçamentos, projetos e leis de fomento nas novas estruturas de governo tanto estadual quanto federa...