Produtores de festivais de rock relativizam impacto

Para Leo Bigode, produtor cultural e sócio fundador da Monstro Discos, selo goiano na ativa desde 1998, Goiânia perde muito com a proibição do uso da área externa do CCON para shows. Mas ele acredita que a decisão não pode ser encarada como o “fim do mundo”. Bigode é um dos organizadores do festival Goiânia Noise, que já foi realizado na esplanada e que em 2017 foi no Jaó Music Hall. Segundo ele, uma boa alternativa para receber o evento roqueiro em 2018 é o Martim Cererê. “Muda muito em estrutura e logística, mas não tem nenhum lugar tão legal quanto ali. Lá é a casa do rock”, destaca.

Enquanto alugar a esplanada para um evento de grande porte no Oscar Niemeyer custava em média R$ 25 mil, no Martim Cererê o valor da diária de uma sala e com o bar fica abaixo de R$ 2 mil. A desvantagem é que o Cererê tem uma capacidade menor, cerca de mil pessoas, o que não chega a ser um problema para Bigode. “Deixa os públicos de 30 mil para os outros festivais. Eles estão com a nova música brasileira, rap e funk carioca. Prefiro o rock e essa velharia toda. Particularmente para o Goiânia Noise é melhor um lugar de menor porte”, comenta.

Segundo João Lucas, organizador do Vaca Amarela, com a retirada da esplanada como opção de palco, os produtores vão precisar rever até mesmo o formato das produções ao seguir para outros locais. “Será necessário repensar o tamanho e as atrações. Nós não sofremos tanto porque o nosso festival se adapta à situação financeira de cada ano e a disponibilidade de espaços na cidade. Já fizemos em locais comerciais também como o Jaó Music Hall”, conta. João lembra que em 16 edições, o Vaca foi realizado apenas uma vez na área externa do CCON e em outras três ocasiões no Palácio da Música.

“Hoje não temos muitas alternativas na cidade para eventos de médio porte e perdemos uma das pouquíssimas opções e que também não sei se é o melhor lugar para shows. O CCON é muito grande e deixa o evento caro em termos de estrutura”, analisa João Lucas.

O produtor adiantou que o local mais provável para receber o Vaca em 2018 seria o Martim Cererê, mas que o festival pode até ser realizado em uma casa pequena para 300 pessoas. “Seria uma alternativa para um formato muito diferente e numa outra realidade, mas ainda não estamos nesse estágio de produção de espaço”, conta.