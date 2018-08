Magazine Produtores anunciam fim da série 'The Big Bang Theory' em 2019 12ª e última temporada da atração terá início nos Estados Unidos em setembro e acabará em janeiro do ano que vem

A série "The Big Bang Theory" chegará ao fim em 2019. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (22) em um comunicado assinado pelas produtoras Warner Bros. Television e Chuck Lorre Productions e pela rede de televisão CBS. Com estreia marcada para o dia 24 de setembro nos Estados Unidos, a 12ª e última temporada da atração irá até janeiro do próximo ano. N...