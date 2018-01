Produtor de cinema é o novo presidente da Ancine

O governo federal nomeou o produtor de cinema Christian de Castro Oliveira para exercer o cargo de diretor-presidente da Agência Nacional do Cinema (Ancine), vinculada ao Ministério da Cultura.

Oliveira é formado em Engenharia de Produção Mecânica pela Universidade Paulista (Unip) e em Engenharia Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), pós-graduado em "Film & Televison Business" pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e em Gestão do Conhecimento e Inteligência Empresarial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O novo presidente da Ancine tem mais de 18 anos de experiência acadêmica e profissional no setor audiovisual.

A indicação de Oliveira para o cargo de diretor da Ancine foi aprovada em outubro do ano passado pelo Senado. O mandato dele como presidente da agência vai até 19 de outubro de 2021.