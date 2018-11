Magazine Produto Interno Groove faz show em homenagem à MPB

A banda Produto Interno Groove faz show em homenagem à MPB nesta sexta-feira (30), a partir das 19 horas, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. No repertório, Belchior, Chico Buarque, Caetano Veloso, Fagner, Tim Maia, Jorge Ben Jor, Novos Baianos, Sandra de Sá e Raça Negra. O grupo é formado por Lucas Ribeiro na bateria, Brunno Prudente no baixo, na guitarra Matheus Guer...