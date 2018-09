Magazine Produção sem distribuição

Mesmo com o crescimento das produções nacionais, velhos desafios, relacionados principalmente à distribuição e exibição das obras, continuam a preocupar cineastas. A maioria deles acredita que distribuir e exibir à velocidade em que as obras são produzidas, fazendo com os lançamentos encontrem espaço no circuito comercial, é um problema que está longe de ser resolvido...