Produção goiana em destaque

O representante goiano na 11ª mostra O Amor, A Morte e As Paixões é o documentário Paulistas (2017), de Daniel Nolasco. A trama, que se passa em duas regiões rurais no Sudoeste de Goiás, gira em torno da intensificação do êxodo rural no começo da década de 90, e conta a história dos irmãos Samuel, Vinícius e Rafael. De férias, os três decidem visitar os pais que ainda vivem na fazenda e acabam participando dos afazeres diários do local, o que gera um contraste entre a vida pacata do campo a agitação da cidade, entre o tradicional e o moderno. Inspirado na experiência de migração, a produção de Nolasco chama atenção pela beleza visual e pelo esforço do diretor em deixar registrado uma forma de cultura que está prestes a desaparecer diante de tantas transformações.