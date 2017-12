Procuradora é convidada de Jackson Abrão

A secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva do Conselho Nacional do Ministério Público, Ivana Farina (foto), é a convidada desta quarta-feira do programa Jackson Abrão Entrevista. A procuradora falou sobre a preocupação do Ministério Público e da nova procuradora-geral da União, Raquel Dodge, com a defesa dos Direitos Humanos. “A Secretaria foi criada para que esses assuntos sejam tratados com prioridade”, explicou. O programa fica disponível a partir das 10 horas no site do POPULAR, no endereço www.opopular.com.br.