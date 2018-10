Magazine Processo eleitoral põe em risco convivência entre amigos e familiares Marcado por polarização e tensões, período altera relações pessoais e deixa pessoas à beira de um ataque de nervos

O agente de viagens Guilherme Santa Bárbara, de 28 anos, foi excluído há um mês do grupo de amigos do WhatsApp do qual fazia parte por conta de uma calorosa discussão política. Depois foi adicionado novamente, mas nunca mais encampou qualquer debate sobre o tema. No Facebook, ele teve uma amizade do tempo de escola desfeita por conta de uma divergência de opin...