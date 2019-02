Magazine Processo de emancipação

Para o pesquisador Rildo Cosson, não adianta conhecer as letras e até o significado das palavras se não for possível compreender o sentido do que está escrito. “O processo não é mecânico”, alerta. O profissional participará do Leitura & Resistência com análise da quarta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada em 2015 pelo Instituto Pró-Livro. O...